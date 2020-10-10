Эксперт озвучил способ сэкономить на ипотеке

Москва, 10 октября. Граждане России могут сэкономить на ипотеке, учитывая нынешнюю конъюнктуру рынка. Хитростью поделился глава пресс-службы крупной компании Иван Камельских, сообщает Ura.ru.

Он обратил внимание, что речь идет о тех гражданах, которые приобрели недвижимость до введения в стране льготных ставок.

В качестве примера Камельских привел ситуацию, когда россиянин три года назад купил жилье на вторичном рынке недвижимости под 10% годовых.

«Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4% годовых. А ипотека на новостройки — 6,5%. Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4% и когда 6,5%. По тюменским ценам человек мог взять дополнительно от 10 до 12 квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа», — объяснил представитель компании.

Подсчеты показали, что выгода при таком раскладе может превышать 750 тысяч рублей.

Он добавил, что сделка несет выгоду не только продавцам, но и покупателям, которые стремятся приобрети недвижимость, пока есть возможность взять ипотеку на льготных условиях. Владельцы нередко торопятся с продажей, поэтому «не задирают» цены.

Отметим, что банки в последнее время уменьшили ставки, в том числе и на программы по рефинансированию. Эксперты детально объяснили, как действовать, чтобы снизить процент по ипотеке.