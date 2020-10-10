Дочь Гузеевой упрекнула сверстниц, которые встречаются с пожилыми мужчинами

Москва, 10 октября. Недавно 20-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова пообщалась с подписчиками в своих Instagram-stories и заявила, что негативно относится к своим сверстницам, которые встречаются с пожилыми мужчинами. Об этом пишут «Дни.ру».

По словам Бухаровой, ей не нравятся отношения с большой разницей в возрасте, в которых мужчинам больше 50 лет, поскольку в этом «нет ничего хорошего».

«Нельзя, чтобы нравились люди, которые возрастом, как твои родители. Это нездорово», — сказала она.

Девушка подчеркнула, что решилась бы на подобное знакомство только ради взаимовыгоды исключительно с богатым мужчиной.

Дочь главной свахи страны также призналась, что мать принимает активное участие в ее личной жизни и уже успела научить грамотно разбираться в мужчинах. Гузеева и сама подтвердила этот факт, добавив, что еще в детстве передала дочери все необходимые знания.

Ранее поклонники обнаружили на безымянном пальце Бухаровой кольцо. Девушка считает, что аксессуар «отпугивает» от нее мужчин. Этому ее тоже научила знаменитая мама. Бухарова пока не хочет связывать себя узами брака. Несмотря на непростой характер дочери, Гузеева ее очень любит и называет «воином», который идет против привычного уклада жизни. Тем не менее, Бухарова часто шокирует своих подписчиков интимными видеозаписями из ванной комнаты. По мнению фолловеров, подобным поведением она позорит свою звездную мать.