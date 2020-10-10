Лолита Милявская дала первый концерт в защитном костюме на фоне пандемии

Москва, 10 октября. Популярная российская певица Лолита Милявская рассказала о подготовке к первому концерту в условиях пандемии. Об этом артистка написала в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница показала кадры подготовки к концерту, ей даже пришлось облачиться в защитный костюм и медицинскую маску. Милявская заметила, что в условиях пандемии артисты на сцену выходят именно в таком образе. Как призналась артистка, выступать после долгого перерыва непросто.

«Это было сложно психологически — петь первый сольный концерт после перерыва с апреля. И «Крокус» — не самая простая площадка для начала», — откровенно рассказала она.

Лолита Милявская добавила, что уверенности ей придают зрители и близкие. Подписчики в долгу не остались и поддержали кумира словами благодарности и восхищения.

«Самая живая, искренняя и настоящая на сцене и в жизни. Обожаю вас», — написала одна из фанаток. «Большое спасибо и низкий поклон за творчество!» — отметил еще один поклонник.

Ранее Милявская рассказала поклонникам, что неожиданно для себя перенесла коронавирус, но заболевание протекало бессимптомно.