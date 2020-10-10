Петросян пожаловался на разлуку со зрителями из-за пандемии

Москва, 10 октября. Популярный советский и российский юморист Евгений Петросян пожаловался поклонникам на пандемию коронавируса, а также связанные с ней ограничительные меры, которые не позволяют проводить живые концерты. Петросян заявил, что истосковался по встречам со зрителями. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Юморист отметил, что всегда готов к выходу на сцену, однако в сложившейся ситуации с распространением коронавируса он вынужден проводить время в разлуке со зрителем. По его словам, эта ситуация является абсурдной, потому что любой артист должен иметь обратную связь с аудиторией.

«Не иметь ответную реакцию зрителя, которую я слушаю всю жизнь и по ней ориентируюсь — каков темпоритм моей речи в зависимости от этой реакции, каковы мои мысли в зависимости от этой реакции — правильные или неправильные», — написал Петросян.

Можно сделать вывод, что онлайн-выступления не приносят желаемого удовлетворения артисту, который хотел бы видеть перед собой живые глаза аудитории.

«Остается надеяться, что эти времена вернутся, и мы с вами заживем», — обнадеживающе заявил он.

Поклонники юмориста согласны со своим кумиром. По их словам, они тоже соскучились по концертам и встречам с любимым артистом.