Политолог объяснил, зачем Лукашенко встретился с оппозицией в СИЗО КГБ

Встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ может оказаться умелым политтехнологическим ходом, который выбьет почву из-под ног у их «коллег», бежавших на Запад. Об этом в интервью ФАН заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что в субботу, 10 октября, Лукашенко увиделся с представителями оппозиции, находящимися под арестом, и обсудил с ними «вопросы конституции». Известно, что в переговорах, длившихся почти четыре часа, участвовали снятый с президентских выборов банкир Виктор Бабарико, его сын Эдуард, а также член президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова. Содержание беседы ее участники «общим решением оставили в тайне».

Эксперт не увидел ничего предосудительного в том, что Лукашенко консультировался по государственным вопросам с арестованными политиками.

«Я бы хотел отметить, что люди, с которыми встречался белорусский лидер, не находятся в тюрьме по приговору суда, — сказал Межевич. — Иными словами, они являются подозреваемыми — а у президента, согласно Конституции Республики Беларусь, есть возможность отменить своим решением уголовное преследование. К тому же их может признать невиновными суд! Соответственно, я не вижу ни одной причины, по которой главе государства нельзя было с ними встретиться, а поскольку заключенные по понятным причинам приехать к Лукашенко не могли, он сам решил навестить их!»

Другое дело, добавил политолог, что подобные визиты президентами совершаются нечасто — и потому вызывают сильное удивление у обывателей.

«Однако руководитель Белоруссии так сделал — и, на мой взгляд, это просто блестящий политтехнологический ход! — убежден эксперт. — Вы только подумайте: действующий президент приехал в следственный изолятор к своим политическим противникам! Уверяю наших читателей, что после этого шага во многих европейских столицах слышен скрежет зубов мировых лидеров и громогласные сожаления о том, что Лукашенко их переиграл».

Между тем собеседник ФАН считает, что главе Белоруссии действительно было о чем поговорить с заключенными — и особенно с Виктором Бабарико, который небезосновательно считался основным противником Лукашенко на президентских выборах до своего ареста.

«Казус Светланы Тихановской (давайте будем говорить откровенно — обычной домохозяйки), вышедшей на первую роль в оппозиционном движении, стал возможен только потому, что Бабарико оказался в следственном изоляторе (по обвинению, которое еще не доказано в суде), — заявил Межевич. — И в этом смысле приезд к нему президента Республики Беларусь можно считать попыткой выстраивания диалога!»

Политолог считает, что Лукашенко поехал встречаться именно с Бабарико еще и потому, что тот «действительно серьезный человек» с большой общественной поддержкой.

«В любом случае общение между сторонами конфликта необходимо — и в этом смысле я больше верю в диалог в комнате совещаний следственного изолятора, чем в диалог между ОМОНом и протестующими посреди проспекта Независимости в Минске, — убежден эксперт. — Вот там точно конструктивного разговора не получится».

В тюрьме же, по мнению собеседника ФАН, он получился, поскольку пресс-служба президента РБ сообщила о том, что встреча продолжалась несколько часов — этого времени «явно больше, чем требуется на обмен приветствиями и скромное чаепитие».

«Значит, разговор явно был нужным! — считает Межевич. — И я не думаю, что предметом обсуждения была теплая белорусская осень — скорее, разговор шел о грядущей политической реформе».

Политолог особо подчеркнул, что прошедшая встреча «выбивает почву из-под ног» у Светланы Тихановской.

«Потому что, если Александр Лукашенко настолько силен, что может встречаться со своими политическими противниками даже в тюрьме, значит, ей ни в Вильнюсе, ни в Варшаве делать больше нечего, — убежден эксперт. — Тихановская становится сугубо декоративной фигурой!»

Собеседник ФАН также высказал предположения относительно того, почему в разговоре с президентом Белоруссии не участвовали другие яркие фигуры оппозиционного движения, находящиеся под стражей: Мария Колесникова и Сергей Тихановский — муж экс-кандидата в президенты РБ, малодушно брошенный той ради вояжа по европейским странам и встреч с влиятельными политиками.

«Я готов предложить версию, которая, на мой взгляд, это объясняет, — сказал Межевич. — Но для начала давайте вспомним: а чем именно прославился господин Тихановский? Уличными акциями и мемом «Саша 3%»! О чем, извините меня, Лукашенко будет говорить с таким человеком? Что же касается Колесниковой, то я допускаю, что она чудесно играет на флейте (но не могу оценить, потому что сам не музыкант), но как у политика у нее нет соответствующего бэкграунда! В то же время у Бабарико он есть».

Политолог сослался на мнение «некоторых авторитетных представителей белорусской оппозиции», которые еще в августе говорили, что наиболее сильным противником Лукашенко на президентских выборах был именно банкир Виктор Бабарико.