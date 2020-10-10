Доктор Мясников объяснил, когда стоит беспокоиться из-за лимфоузлов

Москва, 10 октября. Телеведущий и медик Александр Мясников рассказал, о чем может сигнализировать увеличение лимфоузлов. По мнению эксперта, в некоторых случаях при «набухании» необходимо обращаться врачу, сообщает канал «Россия-1».

Недавно к ведущему обратилась женщина с жалобой на достаточно крупные лимфоузлы. Ее ничего не беспокоит, однако она задумалась, стоит ли в таком случае обратиться в больницу.

Мясников заметил, что нужно обращать внимание не только на размеры, но и на другие характеристики лимфоузла. Увеличенным считается лимфоузел, размер которого превышает один сантиметр. Если он немного вырос в объеме, но при этом мягок и подвижен, то это еще не сигнализирует о серьезной опасности.

Бывает, что лимфоузел небольшой, но очень плотный и спаянный с тканями. Это говорит о том, что организм предупреждает человека об опасности. Лимфоузлы могут изменить свою форму в том случае, если человек страдает от ОРВИ, хронической усталости, имеет больные зубы, столкнулся со стрессом или кошачьими царапинами. Если лимфоузлы появились над ключицами, то это может говорить о появлении онкологии.

«Идти к врачу надо, когда лимфоузел реально увеличен, болит, спаян с кожей, твердый», — заявил Мясников.

Также стоит обратить внимание на факторы риска, такие, как почтенный возраст. В этом случае надо уделить больше внимания набуханию лимфоузлов.

Отметим, что доктор Мясников дает достаточно большое количество советов, связанных со здоровьем и внешним видом человека. Недавно ведущий назвал неэффективные способы похудения.