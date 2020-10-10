Украина провела совместные с НАТО учения в Черном море

Киев, 10 октября. Военные Украины провели совместные с НАТО учения на британском эсминце Dragon в Черном море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования сил специальных операций Украины.

Эсминец Королевских ВМС Великобритании 7 октября зашел в Одесский порт, на его борту находились операторы-разведчики 73-го морского центра морских спецопераций имени кошевого атамана Антона Головатого. В сообщении отмечается, что во время учений «отрабатывались абордажные действия на эсминце, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка судна».

«Целью тренировки было совершенствование мастерства и обмен опытом между командами кораблей членов и партнеров НАТО», — добавили в пресс-службе.

Напомним, на Украине в сентябре прошли учения «Объединенные усилия-2020». Они были организованы как ответ на маневры «Кавказ-2020» России. Подобные мероприятия Киев реализовал впервые и по стандартам НАТО после получения статуса партнера Альянса с расширенными возможностями. Китайские аналитики Sohu позже прокомментировали учения ВСУ и заявили, что попытка мощно ответить России на «Кавказ-2020» обернулась для Украины настоящим провалом.