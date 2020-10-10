Сатановский пообещал Западу жесткий ответ России вплоть до уничтожения

Москва, 10 октября. Государства Запада и Азии ждут жесткие ответные меры со стороны России, если эти страны доведут противостояние с Москвой до «горячей фазы». Политолог Евгений Сатановский констатировал, что идет нагнетание обстановки, где мишенью пытаются сделать РФ, написал он в Telegram-канале.

Эксперт обратил внимание на возрастание антироссийских настроений, которые проявляются через попытки помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Он констатировал, что в ФРГ звучат заявления об отказе от проекта, Польша недавно крупно оштрафовала компании, связанные с прокладкой труб. По мнению политолога, действия европейских стран — та цена, чтобы покончить с ними.

«С учетом запредельно наглого наезда Польши на «Газпром», с которого они намерены содрать невесть с чего шальные миллиарды (не злотых и не рублей), можно, наконец, будет за эти деньги с обеими этими гадскими странами покончить? И, заодно, с мелким трехглавым змеем — Прибалтикой и Украиной, прихлопнув по дороге все и всех, кому мы сильно задолжали?» — поделился рассуждениями эксперт.

Он считает, что это будет справедливым ответом на все выпады, заявления и шантаж в отношении РФ. Политолог подчеркнул, что в Европе не должно остаться желающих «вести подобные игры» в отношении Москвы.

Эксперт подчеркнул, что жесткого ответа со стороны РФ достойны Турция и Япония. Последней он припомнил вечные территориальные претензии по поводу Курильских островов.

Сатановский предположил, что если и начнется масштабный конфликт, то мало не покажется никому. Он уверен, что крепко достанется Великобритании и США. По мнению политолога, Лондон и Вашингтон первыми заслуживают наказания.

Ранее Сатановский обратил внимание, что именно Турция осуществляет экспансию в отношении Сирии. Соглашения, по его мнению, соблюдает только РФ, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».