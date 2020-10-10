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Блогер Миро язвительно ответила на оскорбления со стороны Бородиной

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Лена Миро ответила на нападки со стороны Бородиной

Москва, 10 октября. Блогер Лена Миро резко ответила на нападки со стороны Ксении Бородиной, назвавшей ее «неудовлетворенной женщиной». Об этом Миро написала в своем блоге. 

«Не знаю, откуда у Ксении такая информация. Неужели, тайно сидит за шторкой моей спальни или прячется под кроватью? Но ни опровергать, ни подтверждать эти сведения я не стану», — высказалась блогер. 

По словам блогера, гораздо интереснее обсудить саму Бородину и ее «бронебойную логику». Так, Миро отметила, что можно стать успешным человеком, найти себя и быть счастливой, но найдется какая-нибудь «курица с бревна-лавочки из пригорода Нахабино» и станет доказывать твою никчемность. Миро написала, что, назвав ее «неудовлетворенной», Бородина исчерпала все свои доводы.

«Все. Последний довод. Ты — несчастная, а она — счастливая. С фингалом под глазом, но счастливая», — добавила автор. 

Миро также высмеяла то, как Бородина защищает своего мужа Курбана Омарова, который недавно дал скандальное интервью на YouTube-канале «Алена, блин!». В нем супруг Бородиной признался в неблизких отношениях и с родной дочерью, и с падчерицей Марусей, а также заявил, что жена его бьет. После этого Бородина записала и посвятила мужу песню о любви.

«XXI век на дворе. И ладно бы, говорили такое доморощенные мужланы, так нет ведь — женщина проповедует домострой. Что у нее в голове — навоз?» — заключила Миро. 

Ранее блогер подколола Бородину за поддельные сапоги якобы от Christian Dior.

Источник: Блог Лены Миро
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