Блогер Миро язвительно ответила на оскорбления со стороны Бородиной

Москва, 10 октября. Блогер Лена Миро резко ответила на нападки со стороны Ксении Бородиной, назвавшей ее «неудовлетворенной женщиной». Об этом Миро написала в своем блоге.

«Не знаю, откуда у Ксении такая информация. Неужели, тайно сидит за шторкой моей спальни или прячется под кроватью? Но ни опровергать, ни подтверждать эти сведения я не стану», — высказалась блогер.

По словам блогера, гораздо интереснее обсудить саму Бородину и ее «бронебойную логику». Так, Миро отметила, что можно стать успешным человеком, найти себя и быть счастливой, но найдется какая-нибудь «курица с бревна-лавочки из пригорода Нахабино» и станет доказывать твою никчемность. Миро написала, что, назвав ее «неудовлетворенной», Бородина исчерпала все свои доводы.

«Все. Последний довод. Ты — несчастная, а она — счастливая. С фингалом под глазом, но счастливая», — добавила автор.

Миро также высмеяла то, как Бородина защищает своего мужа Курбана Омарова, который недавно дал скандальное интервью на YouTube-канале «Алена, блин!». В нем супруг Бородиной признался в неблизких отношениях и с родной дочерью, и с падчерицей Марусей, а также заявил, что жена его бьет. После этого Бородина записала и посвятила мужу песню о любви.

«XXI век на дворе. И ладно бы, говорили такое доморощенные мужланы, так нет ведь — женщина проповедует домострой. Что у нее в голове — навоз?» — заключила Миро.

Ранее блогер подколола Бородину за поддельные сапоги якобы от Christian Dior.