Адвокат Жорин объяснил, почему нет уголовного дела о смерти Легкоступовой

Москва, 10 октября. Прошло почти два месяца со дня смерти известной певицы Валентины Легкоступовой. Однако уголовное дело по этому факту до сих пор не возбуждено. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на адвоката дочери певицы Сергея Жорина.

Юрист рассказал, что доследственная проверка еще не закончена. Защите Анетты Бриль неизвестно, где в настоящее время находится муж покойной Юрий Фирсов. По предварительной информации, сейчас он в Турции. Близкие певицы считают, что именно супруг причастен к гибели артистки.

«Уголовное дело пока не возбуждено, поскольку ряд назначенных экспертиз еще не закончились, а значит, никакого подозреваемого и, тем более обвиняемого в ее гибели нет. Если будет возбуждено уголовное дело, то вполне возможно, статус Фирсова изменится», — отметил Жорин.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти она попала в больницу с отеком мозга, впала в кому и скончалась, не приходя в себя. По словам мужа покойной Юрия Фирсова, Легкоступова поскользнулась в ванной комнате и ударилась головой.

Ранее адвокат Жорин увидел «знаки с того света» на фото из ванной Легкоступовой. Ранее дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль обратилась к матери на 40-й день после смерти исполнительницы. Она поблагодарила покойную мать и отметила, что певица многому ее научила.