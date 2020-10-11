«Арцах — это наша земля!»: жительница Степанакерта о жизни во время войны

«Мы, арцахцы, никогда не покинем свои дома, — говорит Кристина Балаян, — потому что это наша Родина, наш дом». В состоянии войны Арцах живет уже две недели. Кристина, как и ее многочисленные друзья и знакомые, отсюда не уезжает. Она отмечает, что ее дух не удастся сломить никому. Ее супруг на фронте. Она ждет его скорейшего возвращения.

«Ни в коем случае мы не должны унывать, впадать в панику, расстраиваться. Всем нам больно сейчас, мы теряем наших парней, мы теряем мирных жителей, но мы знаем, за что мы боремся. Мы никого ниоткуда не выгоняли, мы ни к кому не стучались в дверь, чтобы зайти к ним в дом. Но вместе с тем насколько мы дружелюбны, гостеприимны, настолько же мы против тех, кто может посягнуть на наш дом, на наш очаг. Я всегда и всем говорю: «Я Арцах не оставлю!» Мой муж на передовой. И он должен знать, что я дома, жду его. Пускай без света, пускай без газа, пускай без воды, но я дома и жду его, живого и невредимого. В любой момент, когда он вернется домой, я буду рядом с ним, и я знаю, что он вернется с победой. Я его попросила превратиться в сталь и противостоять им всем. Он сказал, что это будет именно так. Я ему верю! Арцах выстоит!»

Женщина обратила внимание на то, что всю историю Арцах был армянской землей и на этой земле жили только армяне.

«Никто никогда не может доказать обратное, потому что те церкви, которые на этой земле, они датируются II веком, III веком, X веком. Тогда откуда они взялись, эти церкви? Кто может сказать? Они могут разбомбить нашу церковь, они могут разбомбить наши дома, они могут камня на камне не оставить. Мы это все отстроим. Главное, что мы знаем, ради чего мы сейчас защищаем свою Родину. И ни одной пяди земли мы не отдадим врагу».

Кристина Балаян своего рода революционер. Она первая женщина непризнанной республики, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента минувшей весной. Этот край она знает, как говорит, от и до, несмотря на то, что уроженка Баку, ведь именно здесь она училась в школе, колледже, институте, и работа ее всегда здесь. В последние годы Кристина является волонтером благотворительной миссии, а еще она учредитель фонда по созданию инклюзивных детсадов. Эту работу она считает главной в своей жизни. Кристина верит, что реализация всех ее лучших планов в жизни еще впереди.

«Я очень миролюбивый человек и всегда говорю, что нужно решать любой конфликт словами. Но, видим, эти, людьми их назвать невозможно, скорее это нелюди, это порождение ада, они не могут понять, что Бог на нашей стороне. Это исконно армянская земля, ни в коем случае мы ее не отдадим. Мы костьми ляжем, но землю не отдадим и будем жить там вечно. Если так получится, что не будет меня на этой земле, мои дети будут жить на этой земле, и это однозначно. Другого быть не может».

Кристина Балаян говорит, что все ее друзья, с кем она находится сейчас в Степанакерте, верят в победу Армии обороны Арцаха. И никто и никуда, по ее словам, уезжать не собирается.

«При любых условиях жизнь продолжается. Мы приспосабливаемся. У меня знакомая, которая в подвале, она читает Асадова. Она филолог, она читает, она продолжает читать. Если есть рядом в подвале с ней люди, она их учит этому. И в то же время учится у других чему-то. Я хочу поблагодарить всех и вся, кто сейчас сплотился вокруг армян. Я хочу, чтоб эта сплоченность продолжалась и дальше, когда все закончится. Я уверена, что очень скоро все закончится. Все объединились. Ни одного подвала нет, чтобы ежедневно несколько раз не заходили волонтеры, представители мэрии, спасатели, постоянно под присмотром все. Потому что ни одна мать, которая знает, что ее сын на передовой, не оставит Степанакерт, не уедет, не оставит Гадрут и не уедет, потому что знает, что ее ребенок на передовой и знает, что мать ждет его, он должен вернуться. Поэтому жизнь продолжается. Да, бомбят — мы в подвалах, не бомбят — мы продолжаем заниматься, у каждого свое дело, работы много, в тылу тоже работы много. И здесь уже старики, женщины больше всего, конечно, помогают».

Женщина призывает мировое сообщество услышать жителей Арцаха, призвать к ответственности нарушителей мира в этом регионе.

«Азербайджан заявляет, что мы первыми напали. С чего нам было нападать? Нам все это не нужно было. Мы жили, мы пытались во время переговоров садиться за стол переговоров, пытались наладить вот эти все отношения. Но раз уж они начали, это и есть правда, что начали именно они, и это можно запросто проверить. Благо есть спутник, который все это покажет, и можно увидеть все это, если хронику просмотреть. Они начали. Но с мечом пришедший от меча и погибнет. Я не понимаю, зачем им нужна была эта мясорубка? Зачем они этих людей, своих людей губят? Мы знаем, мы отстаиваем свою землю. Наши люди погибают, но не мы начали все это. Мы не хотели этого».

Кристина Балаян отмечает, что в эти дни народ должен любой ценой отстаивать свою землю. Мировое сообщество просто обязано обратить внимание на ситуацию и привлечь к ответственности атаковавших мирных жителей.