Реалити-шоу для композиторов хотят запустить в России

Москва, 10 октября. Музыкальный критик Александр Волков убежден, что в России необходимо проводить конкурс «Композитор» по аналогии с «Голосом». Об этом он рассказал в беседе с Nation News.

Волков считает, что благодаря такому шоу талантливые, но пока неизвестные молодые люди могли бы выступать со своей музыкой и достигать славы.

«У нас есть молодые люди, которые пишут хорошую музыку. Они бы выходили со своей музыкой, давали бы хиты, их бы кто-то пел. Тогда мы бы имели другой, более кумулятивный эффект», — отметил эксперт.

Недавно экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина высказалась о музыкальном таланте Моргенштерна. 35-летняя певица отметила, что ей не близко то, что Моргенштерн делает с точки зрения «музыкального формата». Ранее новый образ Ольги Серябкиной вызвал негативный отклик ее фанатов. Так, в своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала фото в классическом костюме, надетом на голое тело.