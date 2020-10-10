Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем

Минск, 10 октября. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые за четыре месяца смогла по телефону поговорить со своим супругом Сергеем. Ее муж находится в СИЗО в Минске, сообщила пресс-служба бывшего кандидата в Telegram-канале.

Стоит напомнить, что разговор состоялся 10 октября, как раз в этот день белорусский президент Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где более четырех часов общался с представителями оппозиции. Глава государства, в частности, хотел выслушать мнения политиков относительно конституционной реформы.