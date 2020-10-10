Корабельный маневр в Мукране может обернуться неожиданным успехом России

Берлин, 10 октября. Недавно корабль «Академик Черский» покинул Мукран и теперь находится у Куршского залива. По мнению немецких политических аналитиков, такой маневр российских трубоукладчиков может привести к успеху России и завершению строительства «Северного потока — 2». Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на немецкое издание Focus.

Ранее немецкий город Засниц привлек к себе огромное внимание со стороны СМИ. Дело в том, что в его порту Мукран долгое время базировался российский корабль «Академик Черский», способный достроить трубопровод «Северный поток — 2», по которому отечественный газ должен был потечь в Германию.

Как сообщает германское издание Focus, совсем недавно «Академик» покинул Засниц и отправился в сторону российских территориальных вод. На данный момент корабль остановился неподалеку от Калининграда, в 30 километрах от Куршского залива. Никто не может объяснить, зачем России понадобился подобный маневр трубоукладчика, однако немецкие журналисты выдвинули несколько теорий. По их мнению, судно может проходить «тест-драйв» в спокойном подконтрольном регионе.

«Это обман россиян? Или «Академик Черский» действительно скоро приступит к укладке?» — задались вопросом немецкие аналитики.

Вполне возможно, что старт «достройки» действительно близок. Осталось проложить всего 150 километров труб, и очень скоро прокладка может возобновиться. К тому же недавно в Мукран прибили три российских корабля снабжения — «Финвал», «Умка» и «Эрри». Кроме того, в порту до сих пор хранятся 17 000 труб, которые нужно доставить на место строительства.

Если предположения журналистов верны, то маневр «Академика» действительно обернется неожиданным успехом России. Эксперты же предполагают, что при этом игры европейцев с трубопроводом «выйдут им боком».