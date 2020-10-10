МИД заявил, что Россия и США не приблизились к договору по вооружениям

Москва, 10 октября. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что рамочное соглашение по вооружениям могло бы быть достигнуто «хоть завтра», если бы Вашингтон согласился с предложениями Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

Российская Федерация и Соединенные Штаты имеют «различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу», пояснил Рябков. По его словам, американская сторона получила варианты от РФ касательно этого вопроса.

«Никаких оснований для создания такого рода иллюзий и для подачи всей этой ситуации как находящейся в состоянии высокой динамики, причем конструктивной, в направлении той или иной прорывной договоренности, оснований для этого у США нет», — подчеркнул Сергей Рябков.

Он добавил, что «начинка» в документах, которые предлагают РФ и США, сильно расходится. В них, как заметил Сергей Рябков, «есть только отдельные фрагменты, которые можно назвать близкими, даже не совпадающими, а просто близкими».

«Если бы американцы согласились с нашими документами, которые мы им передали, и приняли их, то такая договоренность могла бы быть достигнута хоть завтра», — обратил внимание замглавы российского МИД.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Россия не даст Вашингтону или кому-то еще втянуть себя в гонку вооружений.