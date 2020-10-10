Новый глава кабмина Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером

Бишкек, 10 октября. Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров назвал Россию главным стратегическим партнером Бишкека, пишет РИА Новости.

«Россия — наш главный стратегический партнер и останется им», — заявил Жапаров.

Глава кабмина также добавил, что Россию и Киргизию связывает многое, в особенности, в геополитическом плане.

Ранее члены киргизского парламента утвердили новый состав республиканского правительства, а кандидатуру Жапарова и всех предложенных им членов правительства одобрили все депутаты.

Напомним, в Киргизии серьезно обострилась внутренняя обстановка после парламентских выборов 4 октября. Сторонники десятка политический партий вышли на улицы и захватили здание парламента, где находится и администрация президента. В результате ЦИК республики признал выборы недействительными. В пятницу, 9 октября, президент Киргизии подписал указ об отставке правительства.