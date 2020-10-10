Летчики США рассказали о страхе встреч с ВКС РФ

Москва, 10 октября. Вылеты американских самолетов в район Крыма почти всегда заканчиваются перехватом незваных гостей российскими пилотами. Как заметили американские пилоты, столкновение с ВКС всегда вызывает выброс адреналина. Об этом пишет «Военное обозрение».

Капитан первого ранга Тим Томпсон, командующий 67-й оперативной группой ВМС США рассказал прессе, что русские летчики действуют профессионально и достаточно безопасно, однако это не повод чувствовать себя уверенно рядом с российскими истребителями. Офицер заметил, что в любой момент может случиться нечто непредвиденное, и это приведет к серьезным проблемам.

Уровень адреналина в крови американских пилотов во время перехватов «зашкаливает», ведь они знают о присутствии российских боевых машин, но не видят их. При этом стремительные российские истребители могут быстро менять направление полета и его высоту, что вызывает страх у «визитеров».

«Летчик может повести себя непредсказуемо, может, там новый пилот или что-то еще», — объяснил свои опасения пилот американского самолета «Посейдон» Дэниел Лоудон.

Кроме того, иногда действия российских военных вызывают «истерики» со стороны потенциального противника. Недавно два Су-27 прошли перед носом у американского бомбардировщика, летевшего над черноморской акваторией, что привело к попаданию самолета в полосу турбулентности.

Стоит сказать, что опасения американцев вызывает не только встреча с ВКС в воздухе, но и в море. Как сообщалось ранее, журналисты испугались «российской угрозы» для американских авианосцев.