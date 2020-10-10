Вашингтон, 10 октября. Политика Вашингтона в отношении Москвы отличается высоким уровнем враждебности. Такой внешнеполитический курс является для Штатов непозволительной глупостью, считают авторы материала журнала The American Conservative.

Аналитики обращают внимание, что далеко не все в политических кругах Америки выступают за жесткую риторику. Есть и те, кто призывает более благосклонно относиться к РФ. Авторы констатируют, что таких деятелей называют предателями, марионетками или иностранными агентами. Однако если игнорировать мнение данной категории лиц, страна не получит «разумную политику».

Эксперты подчеркнули, что Белому дому куда логичнее будет пересмотреть свою внешнюю политику, которая превращается уже в подобие той, которая была около 70 лет назад. В тот период процветал «маккартизм» — были критические антикоммунистические настроения.

В завершение аналитики высказались за то, чтобы Штаты отказались от антироссийской истерии в пользу нормализации диалога и взаимодействия с ведущим геополитическим игроком на мировой арене.

Кстати, недавно американский президент Дональд Трамп заявил о том, что может поладить с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».