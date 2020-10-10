Предсказавший пандемию астролог пообещал человечеству новые «проблемы»

Москва, 10 октября. Предсказатель Джордан Максвелл, предупреждавший ранее человечество о появлении нового заболевания, которое охватит весь мир, в апреле 2020 года предвидел еще одну беду. По его словам, в этом году «октябрь принесет большие проблемы», передает «Царьград».

Стоит отметить, что Максвелл предсказал пандемию коронавируса за шесть месяцев до того, как она охватила мир. Предсказатель сделал еще один прогноз в середине минувшей весны, когда большинство стран уже накрыло волной заражений. В новом предсказании мужчина говорил о неких испытаниях судьбы, которые будут длиться 19 месяцев.

Позже Максвелл пояснил, что человечество столкнется с локдауном невероятного масштаба. Это будет настоящей катастрофой, из-за чего развитие цивилизации остановится на полтора года.

«Октябрь принесет проблемы абсолютно всем странам, однако, несмотря на трудности, мир сможет пережить «смертельный опыт», — сообщил предсказатель.

Автор предсказания не стал делиться деталями, отметив лишь то, что в середине октября ряд стран охватят социальные волнения и массовые беспорядки.

Подчеркивается, что в подтверждение слов Максвела о масштабной изоляции говорит тот факт, что сегодня некоторые страны снова закрыли свои границы из-за скачка заболеваемости коронавирусом. Остальные его предсказания тоже начинают сбываться.