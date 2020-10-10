ПФР напомнил россиянам о еще одной доплате к пенсии

Москва, 10 октября. В Пенсионном фонде России напомнили, в каких случаях пенсионеры должны сами обращаться в отделение организации за положенной доплатой к пенсии. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Так, специалисты отметили, что в ПФР следует прийти пенсионерам, которые должны получать доплату за сельский стаж в размере в среднем 1421,56 рубля. Это касается только тех, кто недавно выработал сельский стаж и уволился с работы или переехал из города в село.

Автоматически прибавки к пенсии приходят тем гражданам, которые получили право на эту доплату до 1 января 2019 года. Остальным же нужно заявить о себе.

«Если гражданин, например, дорабатывал необходимый стаж в сельском хозяйстве, то после увольнения автоматического повышения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии не будет. Такому пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ, где находится его выплатное дело, с заявлением о перерасчете и подтверждающими документами», — отметили в Пенсионном фонде.

Также специалисты подчеркнули, что сельская прибавка составляет 25% от фиксированной выплаты к пенсии и полагается только неработающим пенсионерам по старости или инвалидности, которые живут в сельской местности и имеют стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Ранее сообщалось, что с 2014 года индексация пенсий работающим пенсионерам не производилась, при увольнении ПФР выплачивал индексацию пенсионерам за все предыдущие годы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».