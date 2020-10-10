Фанаты осудили Бабкину за банкет в честь 70-летия

Москва, 10 октября. Исполнительница Надежда Бабкина с размахом отпраздновала свое 70-летие. Дело даже не в том, что она потратила около 500 тысяч рублей, а в обилии гостей. Именинница опубликовала кадры в Instagram и нарвалась на критику со стороны фолловеров.

Празднование юбилея было запоздалым. День рождения у нее 19 марта, но пандемия плюс тяжелое протекание лечения от коронавируса вынудили певицу повременить с торжеством.

«К этому дню я готовилась очень долго. С марта он откладывался по всем известным причинам, но, в конце концов, состоялся! Это день празднования моего юбилея в широком кругу близких и любимых людей. Я навсегда сохраню этот вечер в памяти», — поделилась эмоциями исполнительница.

Судя по фотографиям, звездных гостей было предостаточно. Поздравить пришли, в частности, Александр Васильев, Елена Малышева, Алла Духова. Веселил гостей тамада, роль которого взял на себя исполнитель Николай Басков.

Кстати, несмотря на усугубление ситуации с пандемией, знаменитости вируса не боятся. Никакой социальной дистанции и масок на «вечеринке» не было.

Несомненно, пользователи поздравляли своего кумира. Однако нашлись и те, кто осудил звезду за банкет.

«Решила, вероятно, опять впасть в кому. Тех, кому за 65, просили дома сидеть. Но певица устраивает юбилей. Отряд самоубийц в сборе!» — прокомментировал фанат.

«Да и не надо было уже отмечать. Ничего страшного, если один день рождения не отметили», — выразил мнение пользователь.

Напомним, что перед празднованием прошел большой концерт Бабкиной. Туда пришла Елена Малышева, которая поразила окружающих своим нарядом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».