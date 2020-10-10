Москва, 10 октября. Сын Яны Рудковской Гном Гномыч устроил скандал из-за суррогатного брата. Об этом рассказала сама Рудковская у себя в Instagram.

Продюсер опубликовала фотографию спальни новорожденного Арсения с новым ремонтом и мебелью. На снимке Гном Гномыч стоит прямо в кровати своего брата.

«Вот и новая детская в нашем доме ... Дождались», — подписала снимок продюсер.

Рудковская сообщила, что старший сын уже возмутился таким шикарным апартаментам брата. Гном Гномыч заявил, что, когда он был малышом, у него таких колыбелей и спальных мест не было. Старший сын потребовал такой же ремонт в своей комнате и такую же кровать, но под его размер.

Еще в середине лета Рудковская заявила, что прибегнет к услугам суррогатной матери. Неудачные попытки забеременеть стали для организма продюсера настоящим стрессом, который мог привести к осложнениям. Тогда светская львица и ее супруг фигурист Евгений Плющенко задумались о том, чтобы прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Ранее стала известна сумма, которую заплатили суррогатной матери. 4,9 миллиона получила женщина, которая ранее вынашивала ребенка и для президента Федерации фитнес-аэробики Ольги Слуцкер. По информации источника, в эту сумму входила вся процедура, включая гонорар суррогатной матери, а также медицинская и юридическая помощь.