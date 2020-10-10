На Украине заявили, что с Путиным нужно всегда быть начеку

Киев, 10 октября. Бывший исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что с президентом России Владимиром Путиным нужно быть каждую «миллисекунду начеку». Об этом пишет «ПолитНавигатор».

Лидер России Владимир Путин знает такие детали газовых договоренностей, о которых осведомлены лишь профильные эксперты, добавил Юрий Витренко в интервью изданию «Новое время».

«Как человек, который вел переговоры с Путиным, могу вам сказать, что он знает такие детали газовых договоренностей, которые знают только эксперты моей команды, а он президент огромной страны», — заявил Юрий Витренко.

Он считает, что российский президент ведет переговоры не на пользу Украины и с ним нужно постоянно быть начеку.

«Он страшный человек, знает, что делает, и делает не на пользу Украины. Ощущение, что нужно быть каждую миллисекунду начеку, у меня было», — сказал Витренко.

Экс-исполнительный директор «Нафтогаза» назвал успешным для Киева пятилетний договор на транзит газа из РФ, который был подписан в декабре 2019 года.

Напомним, что 10-летний контракт на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря прошлого года. За несколько недель до окончания года стороны договорились о продлении договора на пять лет.