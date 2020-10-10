Роскачество определило лучшее растительное масло

Москва, 10 октября. Специалисты Роскачества провели ряд экспертиз и выяснили, какие сорта нерафинированного подсолнечного масла отечественного производства самые лучшие. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидерами, согласно результатам исследования, стали марки «Дары Кубани» и «Слобода». Они получили пять звезд, подтвердив право обладать российским Знаком качества. Продукция этих производителей вошла в категорию масел первого сорта.

А масло «Элва», как выяснили эксперты, не соответствует высшему сорту, так как количество фосфоросодержащих веществ в нем превышает норму.

В продукции марки «Золотая семечка» этот показатель также не соответствует стандарту Роскачества (0,05% вместо 0,018%) — из-за этого бренд не получил Знака качества. Однако при этом его продукция вошла в категорию масел первого сорта.

Ранее эксперты Роскачества определили лучшую марку аджики. Образцы для изучения отбирались в обычных магазинах. Аджику проверяли по более чем 30 параметрам, включая соответствие состава заявленной маркировке, а также отсутствие консервантов, пестицидов и других вредных компонентов.