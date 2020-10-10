США оценили усиление российского истребителя Су-57

Москва, 10 октября. Журнал Military Watch опубликовал материал, посвященный вооружению современного российского истребителя Су-57. Как заметил автор статьи, самолет обладает множеством передовых технологий и возможностью использовать новые виды боеприпасов.

Российская боевая машина весьма опасна для самолетов потенциального противника. Дело в том, что она способна использовать эффективные ракеты класса «воздух-воздух», такие как Р-77 и Р37-М. Первый боеприпас отличается передовой системой наведения, в то время как второй способен поразить цель на дистанции в 400 километров, двигаясь на гиперзвуковой скорости.

Американский журналист описал еще одну ракету, которая, судя по всему, является «последовательницей» Р-77. Этот боеприпас имеет тот же диаметр, что и предшественник, однако при этом короче на треть.

«Россия добилась значительного прогресса в разработке дальнобойных ракет меньшего размера», — отметил автор материала.

Столь небольшие снаряды имеют множество преимуществ перед более крупными конкурентами. Во-первых, они позволяют хорошо вооруженному самолету совершать полеты большей дальности. Во-вторых, внутренние отсеки Су-57 смогут вместить больше ракет.

Что же касается другого оружия нового истребителя, то оно также впечатляет. Дело в том, что Су-57 обладает более крупными бомбовыми отсеками, чем американский и китайский конкуренты, что позволяет разместить в них баллистические ракеты «Кинжал» для уничтожения кораблей.

Стоит сказать, что американские СМИ, оценившие усиление Су-57, далеко не в первый раз восхитились российской новинкой. Как сообщалось ранее, они также были удивлены полетом пилота этого истребителя без защитного купола.