Москва, 10 октября. Певица Жасмин поучаствовала в болезненном разводе, передают «Дни.ру».

Ранее состоялась премьера клипа артистки на сингл «Можно». В видео показан тяжелый бракоразводный процесс. При этом история подается от лица жестко ведущих переговоры адвокатов. На фоне этого показаны страдания разводящихся.

«Жасмин отлично отыграла свою роль, буквально прожив ее на съемочной площадке и испытав натуральные эмоции — слезы, боль и отчаяние», — рассказала создатель клипа Ирина Миронова.

Режиссер рассказала, что все видео главные герои остаются неподвижны и просто смотрят друг на друга. Эмоции они транслируют через адвокатов, «эмоционально и наотмашь реагирующих на ситуацию».

«Чем все закончилось, рассказывать не буду, в надежде, что зрители досмотрят наше маленькое кино до конца», — подытожила режиссер.

Ранее Жасмин взволновала фанатов новым образом, который продемонстрировала на серии снимков. Звезда предстала перед камерой в платье-комбинации нежного бежевого цвета, на которое набросила легкое бардовое пальто с бахромой. Дополнили образ босоножки черного цвета и необычный цвет волос. Поклонники исполнительницы оценили фотосессию, отметив красоту и грацию Жасмин. Многие обратили внимание, как 42-летней артистке идет новый цвет волос и как удачно она выбирает ракурсы для снимков.