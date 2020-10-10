Россия и Иран обсудили возобновление авиасообщения

Москва, 10 октября. Москва и Тегеран обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами. Об этом говорится в пресс-релизе Росавиации.

Первый заместитель главы Минтранса России Александр Нерадько и посол Ирана в РФ Казем Джалали провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили возможность возобновления авиасообщения, а также вопрос расширения географии полетов после снятия ограничений на фоне пандемии.

В сообщении Росавиации говорится, что «в ходе встречи отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта».

«Обсудили перспективы возобновления авиасообщения между Россией и Ираном, вопрос расширения географии полетов между странами после снятия карантинных ограничений, вопрос летной годности воздушных судов и другие вопросы сотрудничества в области гражданской авиации», — отмечается в тексте пресс-релиза.

Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила возобновить авиарейсы за границу из Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.