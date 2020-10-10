Лукашенко в СИЗО обсудил с Бабарико конституционную реформу

Минск, 10 октября. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября отправился в СИЗО КГБ. Там он провел беседу с оппозиционерами, включая экс-претендента на президентское кресло Виктора Бабарико, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

В изолятор Лукашенко направился не для того, чтобы «проведать» политиков-участников координационного совета. С ними он провел более четырех часов. О чем велась беседа, точно неизвестно. Однако установлено, что белорусский президент прибыл для обсуждения некоторых политических вопросов, включая конституционную реформу. Лукашенко захотел, видимо, выслушать голоса всех слоев общества.

«Конституцию на улице не напишешь», — высказался глава государства в ходе встречи с оппозицией.

Напомним, что с 9 августа после президентских выборов в Белоруссии началась череда маршей, митингов и забастовок. Лукашенко набрал, по данным ЦИК, более 80% голосов. Основным соперником республиканского лидера считалась Светлана Тихановская, которую поддержали менее 11% граждан.