Куценко не платил актерам за съемки в его новом фильме

Москва, 10 октября. Российский актер и режиссер Гоша Куценко заявил, что в его новом фильме все актеры снимались бесплатно. Речь идет о киноленте «Парадоксы», в съемках которой артисты принимали участие в свободное от основной работы время. Об этом сообщают Nation News.

Премьера новой киноработы режиссера Куценко прошла сегодня в сети кинотеатров «Мираж Синема». Фильм «Парадоксы» зрителю презентовала съемочная группа во главе с Куценко.

«У нас хорошая альтернативная комедия. Мы задумали ее три года назад, поводом послужила актерская инициатива. Идея родилась на съемочной площадке», — рассказал режиссер.

По словам режиссера, картина была полностью готова к прокату еще два года назад, но крупные компании боялись за нее браться. Примечательно, что Куценко не платил актерам за участие в фильме, сотрудничество было построено на безвозмездной основе.