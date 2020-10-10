Эксперт Соловейчик назвал сходства между КПСС и Трудовой партией в КНДР

Сходств между КПСС и Трудовой партией Кореи не так мало, как может показаться на первый взгляд: обе структуры являлись «стержнем» государственных систем в странах, где они существовали и существуют. Об этом в интервью ФАН заявил представитель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

10 октября 2020 года Трудовая партия Кореи (ТПК) празднует свое 75-летие. К этой дате в Пхеньяне был приурочен военный парад. Выступая перед его участниками, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что с начала пандемии и до настоящих дней ни один человек в его стране не заразился коронавирусной инфекцией. Также северокорейский лидер обратился к официальному Сеулу, пожелав «южному соседу» преодолеть кризис, вызванный данным заболеванием.

«И тогда две Кореи смогут вновь соединить руки», — выразил надежду Ким Чен Ын.

В этот день представитель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга предложил мысленно перенестись на 75 лет назад и вспомнить, откуда пошла и чем в итоге стала Трудовая партия Кореи, чей юбилей сегодня отмечается в КНДР.

Исторический путь

«Начиная 1920-х годов в Корее начали возникать разрозненные коммунистические группы, которые отдельно друг от друга взаимодействовали с Коминтерном (Коммунистический интернационал — структура в СССР, предоставляющая помощь и поддержку идейно близким организациям по всему миру. – Прим. ФАН) и не могли объединиться, — начал свой рассказ Соловейчик. — И только после освобождения северной части страны рабоче-крестьянской красной армией от японских милитаристов такая политическая возможность появилась — и в октябре 1945 года было создано оргбюро коммунистической партии, которая с 1949 года называется Трудовой партией Кореи».

Эксперт заметил, что исторический путь этого политического объединения в чем-то напоминает тот, что прошла Коммунистическая партия Советского Союза. Так же, как и КПСС, ТПК боролась за национальную независимость своей страны против империалистической агрессии — сначала японской, а затем и американской, ярчайшим актом которой, по словам собеседника ФАН, является Корейская война 1950-1953 годов. Кроме того, продолжил он, общими чертами двух коммунистических партий можно назвать строительство социализма и внутрипартийные чистки.

«В ходе них Ким Ир Сен в 1953 году уничтожил сперва просоветских коммунистов, а в 1956 — еще и прокитайских, — сказал Соловейчик. — Потом он разбирался уже со своими собственными сторонниками — и к концу 1960-х установил окончательное господство в политической жизни Северной Кореи. С течением времени этот монополизм Ким Ир Сена привел к тому, что теперь ТПК даже чисто формально не относится к марксистко-ленинским партиям».

Стержень государства

Представитель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга отметил, что и Карл Маркс, и Владимир Ленин были «сняты» со знамен Трудовой партии Кореи — а их учение исключено из ее идеологии.

«Так что теперь это скорее партия национальной независимости Корейской Народно-Демократической Республики, ее экономического и социального развития, — считает эксперт. — Что же касается идей чучхе, то они ничего общего с марксизмом-ленинизмом не имеют».

Между тем, у КПСС и ТПК есть одна общая черта — обе структуры, по словам собеседника ФАН, являются «стержнем государственной системы». Так, например, все решения властных органов предваряются соответствующими решениями органов партийных — хотя степень централизации и культ личности вождя в Трудовой партии Кореи «в разы выше, чем это было в КПСС даже при Иосифе Сталине».

«Поэтому каждый, кто хочет сделать административную карьеру в КНДР, должен вступать в ряды ТПК, — подчеркнул эксперт. — То, насколько важна при приеме в партию идейная мотивация, остается спорным моментом: она, безусловно, была велика для корейских коммунистов 1930-х, 1940-х и 1950-х годов, но сейчас практики поступления сильно напоминают те, что были в КПСС в годы ее заката. Люди идут туда не по своим убеждениям, а из желания построить карьеру».

Отношения с СССР и Россией

Соловейчик отметил, что хорошие отношения с СССР у Кореи установились еще до создания Трудовой партии, а именно летом 1945 года, когда Красная армия освободила север Корейского полуострова от японцев.

«Особенно тесный контакт между Пхеньяном и Москвой был налажен во времена Сталина и в первые годы правления Никиты Хрущева, — заявил политический аналитик. — В частности, на съезде ТПК в 1956 году советскую делегацию возглавлял не кто иной, как Леонид Брежнев! И до тех пор, пока длилось подобного рода межгосударственное сотрудничество, роль Трудовой партии во взаимодействии с нашей страной была велика».

Однако с начала 1960-х годов в отношениях между КНДР и СССР становилось все больше «холода»: по словам эксперта, чем дальше и больше Ким Ир Сен и его соратники уходили в корейский национализм, тем меньше возглавляемая ими партия была ориентирована на КПСС.