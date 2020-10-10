Анна Седокова поделилась с подписчиками личным видео со своим супругом

Москва, 10 октября. Бывшая солистка группы «Виа Гра» Анна Седокова показала личное видео онлайн-тренировки со своим возлюбленным Янисом Тиммой. Соответствующий пост украинская певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

37-летняя исполнительница вместе с Тиммой приняла участие в онлайн-тренировке вместе с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой, которые раскрыли свои секретные упражнения для спины.

«Лучшие упражнения для ягодиц, наша система питания и секретные упражнения для спины. Чем мы занимаемся, когда никто не видит», — написала Седокова.

За два часа видео набрало больше 137 тысяч просмотров. Поклонники оставили множество комментариев, отметив, что Седокова с мужем — очень гармоничная пара.

«Вы очень красивые», «Классно получилось», «Вы самая красивая», «Подняли настроение», «Красивая пара», «Плачу от смеха», — писали восхищенные фолловеры.

А многие просто оставляли смеющиеся смайлики и сердечки.

Напомним, в начале сентября Седокова вышла замуж за 27-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму. После этого появились первые снимки, сделанные во время «горячей» свадебной фотосессии с новым мужем.

По словам бывшей жены спортсмена Саны, звезда увела его из семьи. Она также заявила, что мужчина оставил ее с маленьким сыном на руках ради Седоковой, пишет Kp.ru.

Этот брак для исполнительницы уже третий. Первым мужем Седоковой был ныне покойный футболист Валентин Белькевич, от которого она родила дочь Алину. Вторым мужем стал бизнесмен Максим Чернявский, в браке с которым родилась дочь Моника. А от предпринимателя Артема Комарова, с которым звезда не была расписана, родился сын Гектор.