Подруга Алибасова рассказала об отношениях Федосеевой-Шукшиной и продюсера

Москва, 10 октября. Бывшая возлюбленная продюсера Бари Алибасова Ляна Фридман рассказала об истинном отношении между музыкантом и его супругой. По мнению Ляны, новая жена буквально «выжимает соки» из шоумена, пишет «Собеседник».

Алибасова и Фридман связывали достаточно теплые отношения. Знаменитости встречались и даже думали о свадьбе, однако затем Бари Алибасов решил предложить руку и сердце актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Даже после этого Фридман была достаточно лояльна к композитору и звала переехать его в Лондон, однако сейчас отказалась от своих слов.

На открытии центра красоты и здоровья «Модильяни» Фридман заявила, что больше не желает поддерживать Алибасова из-за того, что продюсер решил не разводиться с Шукшиной. Кроме того, ей более совершенно не интересен известный музыкант, он нужен исключительно новой супруге, живущей за его счет.

«То стиралку покупает, то наряды, то продукты. Однажды, когда Федосееву-Шукшину ограбили, он и меня просил купить ей шубу», — рассказала журналистам бизнесвумен.

Музыкант написал подруге записку, в которой указал размер, цвет и материал желаемой обновки, однако Фридман отказалась делать подарки. По словам знаменитости, Бари очень добр и готов «снять и отдать последнюю рубашку», чем пользуется супруга и «выжимает из него все соки».

Бари же более не собирается разводиться с супругой, что привело Фридман к отказу от музыканта. Она более не хочет видеть его в Лондоне и утверждает, что музыкант «измотал ей все нервы».

На данный момент внимание общественности приковано к Алибасову и его супруге. Еще совсем недавно композитор говорил о том, что собирается развестись, однако недавно звездная пара сообщила о том, что не желает разрывать отношения.