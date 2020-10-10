Путин заявил об отсутствии друзей в большой политике

Москва, 10 октября. Президент России Владимир Путин высказал свое мнение по поводу наличия друзей на политической арене. Отрывок интервью опубликован на странице в Instagram ведущего Павла Зарубина.

«В большой политике, вообще-то, нет друзей», — считает глава государства.

Отметим, что в день рождения президента — 7 октября — вышла финальная часть его интервью, в ходе которого лидер страны отвечал на ряд вопросов личного характера.

Путин признался, что за годы нахождения у власти не «растерял» человеческие качества. По словам лидера РФ, такого мнения придерживаются друзья, которые знают его десятки лет.

Также глава государства констатировал, что ему пришлось отказаться от пива. Путин подчеркнул, что такое решение связано с тем, что от этого напитка «растет брюхо».

Комментируя свою сложную работу на высокой должности, президент заявил, что испытывает моральное удовлетворение, ведь ему доверяют граждане РФ.