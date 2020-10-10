Непобежденный российский боксер хочет встретиться на ринге с Усиком

Москва, 10 октября. Российский боксер Артур Бетербиев заявил, что хочет встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком. Об этом чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) написал на своей странице в Instagram.

«Бегал, скучно было, решил посмотреть наш бой с Усиком на Олимпиаде. Мне интересно было бы с ним побоксировать в тяжелом весе. Как вы думаете, стоит мне это сделать?» — обратился к подписчикам спортсмен.

С Усиком Бетербиев неоднократно встречался на турнирах в любительском боксе. В четвертьфинале Олимпийских игр в Лондоне россиянин уступил противнику с Украины по очкам.

Александр Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. В настоящий момент украинский боксер выступает в супертяжелом весе, россиянин — в полутяжелом.

Год назад Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком, отправив соперника в нокаут в десятом раунде, и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. На счету россиянина 15 побед в 15 поединках.