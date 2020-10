Непобежденный российский боксер хочет встретиться на ринге с Усиком

Новая дата моего следующего боя – 23 октября, а соперником будет представитель Германии Адам Дайнес 19-1-1 (10KOs) ???? Постараюсь порадовать вас в Москве красивым боксом. Спасибо за поддержку ???? ⠀ #бокс #boxing #boxeo #Чечня #Бетербиев #Beterbiev #Ахмат #toprank

A post shared by Artur Beterbiev (@arturbeterbiev) on Sep 8, 2020 at 10:28am PDT