В Москве простились с бывшим сенатором Владимиром Долгих

Столица простилась со скончавшимся 8 октября на 96-м году жизни председателем Московского городского совета ветеранов, депутатом Госдумы VI созыва, бывшим сенатором и кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС Владимиром Долгих.

Торжественная церемония прощания состоялась в Центральном доме Российской армии. Сотни людей пришли проститься с Владимиром Долгих. Среди тех, для кого этот выдающийся государственный и общественный деятель СССР и России оказался близок и дорог, были и современные российские политики. Мэр Москвы Сергей Собянин лично выразил соболезнования родным Владимира Ивановича. Градоначальник также рассказал о своем отношении к покойному на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня простился с Владимиром Ивановичем Долгих. Чувство такое, как будто вместе с ним ушла часть тебя. Обычно на похоронах ты ощущаешь нашу бренность, конечность и порой бессмысленность каждодневной суеты. Когда прощаешься с таким человеком, ощущаешь прикосновение к великому делу, которое остается с нами. Как остается с нами и память о нем. Покойся с миром, дорогой Владимир Иванович», — написал он.

Возложив цветы на постамент, на котором располагался гроб, мэр, постояв, отдав таким образом дань уважения, присел рядом с вдовой Долгих, найдя для нее теплые слова утешения.

Попрощаться с Владимиром Долгих приехали глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и секретарь Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский, а также другие заметные политики РФ.

«С его именем связано много достижений нашей страны и, естественно, много хорошего и полезного. Его ценностями было брать ответственность на себя, помогать товарищам, вести за собой. Мне и моим коллегам из Совета Федерации посчастливилось работать с Владимиром Ивановичем Долгих. Его отличали отзывчивость, неравнодушие, человечность. К его мнению всегда прислушивались. Сегодня я соболезную родным и близким», — сказал, выступая с речью, первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин.

По завершении гражданской панихиды в Центральном доме Российской армии прошло отпевание по православному обряду, после чего траурный кортеж проследовал на Новодевичье кладбище.

Посетившие мероприятие корреспонденты Федерального агентства новостей заметили венки от президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и других официальных лиц.

В своем выступлении заместитель Владимира Долгих по Московскому городскому совету ветеранов генерал-полковник Расим Акчурин отметил, что покойный всегда был для окружающих образцом для подражания. По его словам, чтобы открывать новые месторождения в Норильске, Долгих приходилось уговаривать руководство коммунистической партии.

«Работая в аппарате ЦК, мы всегда видели Владимира Долгих с какими-то новыми идеями. Он никогда не боялся трудностей. Где бы он ни работал, мы всегда видели результат его труда. Благодаря его усилиям был установлен памятник сибирякам, куда дважды в год приезжают международные делегации. Девизом его жизни было: «Жила бы страна родная». Он для нас святой человек», — сказал Акчурин.

Владимир Иванович похоронен рядом с маршалами СССР Сергеем Соколовым и Николаем Ефимовым. По тому, как эмоционально воспринимали пришедшие на похороны происходящее, было видно, что для них это не просто протокольное мероприятие, но действительно проводы человека, сыгравшего в их жизни важную роль. Как сообщил собкор ФАН, даже крепкие взрослые мужчины плакали, провожая Долгих в последний путь.

Владимир Долгих родился 5 декабря 1924 года в селе Иланское, Енисейская губерния. Он участник Великой Отечественной войны. После окончания школы в 1941 году добровольцем пошел в Красную армию, хотя еще не достиг призывного возраста.

Осенью 1942 года на фронте Долгих вступил в ВКП(б) и состоял в партии вплоть до прекращения ее существования в 1991 году.

Долгих был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС (1982–1988 годы), депутатом Верховного Совета СССР и РСФСР. В 2011 году стал депутатом Госдумы VI созыва, а затем перешел работать в Совет Федерации (2013–2018 годы).

У Долгих много наград, в том числе шесть орденов Ленина, два ордена Отечественной войны 1-й степени, орден Дружбы (2005 год), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009 год) и другие.

Причиной смерти Владимира Долгих стала остановка сердца.