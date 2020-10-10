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В Москве простились с бывшим сенатором Владимиром Долгих

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В Москве простились с бывшим сенатором Владимиром Долгих

Столица простилась со скончавшимся 8 октября на 96-м году жизни председателем Московского городского совета ветеранов, депутатом Госдумы VI созыва, бывшим сенатором и кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС Владимиром Долгих.

Торжественная церемония прощания состоялась в Центральном доме Российской армии. Сотни людей пришли проститься с Владимиром Долгих. Среди тех, для кого этот выдающийся государственный и общественный деятель СССР и России оказался близок и дорог, были и современные российские политики. Мэр Москвы Сергей Собянин лично выразил соболезнования родным Владимира Ивановича. Градоначальник также рассказал о своем отношении к покойному на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня простился с Владимиром Ивановичем Долгих. Чувство такое, как будто вместе с ним ушла часть тебя. Обычно на похоронах ты ощущаешь нашу бренность, конечность и порой бессмысленность каждодневной суеты. Когда прощаешься с таким человеком, ощущаешь прикосновение к великому делу, которое остается с нами. Как остается с нами и память о нем. Покойся с миром, дорогой Владимир Иванович», — написал он.

В Москве простились с бывшим сенатором Владимиром Долгих

Возложив цветы на постамент, на котором располагался гроб, мэр, постояв, отдав таким образом дань уважения, присел рядом с вдовой Долгих, найдя для нее теплые слова утешения.

Попрощаться с Владимиром Долгих приехали глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и секретарь Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский, а также другие заметные политики РФ.

В Москве простились с бывшим сенатором Владимиром Долгих

«С его именем связано много достижений нашей страны и, естественно, много хорошего и полезного. Его ценностями было брать ответственность на себя, помогать товарищам, вести за собой. Мне и моим коллегам из Совета Федерации посчастливилось работать с Владимиром Ивановичем Долгих. Его отличали отзывчивость, неравнодушие, человечность. К его мнению всегда прислушивались. Сегодня я соболезную родным и близким», — сказал, выступая с речью, первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин.

По завершении гражданской панихиды в Центральном доме Российской армии прошло отпевание по православному обряду, после чего траурный кортеж проследовал на Новодевичье кладбище.

В Москве простились с бывшим сенатором Владимиром Долгих

Посетившие мероприятие корреспонденты Федерального агентства новостей заметили венки от президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и других официальных лиц.

В своем выступлении заместитель Владимира Долгих по Московскому городскому совету ветеранов генерал-полковник Расим Акчурин отметил, что покойный всегда был для окружающих образцом для подражания. По его словам, чтобы открывать новые месторождения в Норильске, Долгих приходилось уговаривать руководство коммунистической партии.

«Работая в аппарате ЦК, мы всегда видели Владимира Долгих с какими-то новыми идеями. Он никогда не боялся трудностей. Где бы он ни работал, мы всегда видели результат его труда. Благодаря его усилиям был установлен памятник сибирякам, куда дважды в год приезжают международные делегации. Девизом его жизни было: «Жила бы страна родная». Он для нас святой человек», — сказал Акчурин.

В Москве простились с бывшим сенатором Владимиром Долгих

Владимир Иванович похоронен рядом с маршалами СССР Сергеем Соколовым и Николаем Ефимовым. По тому, как эмоционально воспринимали пришедшие на похороны происходящее, было видно, что для них это не просто протокольное мероприятие, но действительно проводы человека, сыгравшего в их жизни важную роль. Как сообщил собкор ФАН, даже крепкие взрослые мужчины плакали, провожая Долгих в последний путь.

Владимир Долгих родился 5 декабря 1924 года в селе Иланское, Енисейская губерния. Он участник Великой Отечественной войны. После окончания школы в 1941 году добровольцем пошел в Красную армию, хотя еще не достиг призывного возраста.

Осенью 1942 года на фронте Долгих вступил в ВКП(б) и состоял в партии вплоть до прекращения ее существования в 1991 году.

Долгих был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС (1982–1988 годы), депутатом Верховного Совета СССР и РСФСР. В 2011 году стал депутатом Госдумы VI созыва, а затем перешел работать в Совет Федерации (2013–2018 годы).

У Долгих много наград, в том числе шесть орденов Ленина, два ордена Отечественной войны 1-й степени, орден Дружбы (2005 год), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009 год) и другие.

Причиной смерти Владимира Долгих стала остановка сердца.

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