Премьером Киргизии назначен Садыр Жапаров

Бишкек, 10 октября. Члены киргизского парламента утвердили новый состав республиканского правительства. Главой кабмина стал Садыр Жапаров, сообщает РИА Новости.

Отметим, что его кандидатуру, а также предложенных им членов правительства одобрили все депутаты, которые голосовали в государственной резиденции.

Напомним, что в Киргизии серьезно обострилась внутренняя обстановка после парламентских выборов 4 октября. Сторонники десятка политических партий вышли на улицу и от слов перешли к делу. Они освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО ГКНБ. Благодаря ним получил свободу и Жапаров.

Глава киргизского правительства Кубатбек Боронов ушел в отставку.