Фанатов испугало фото располневшего до неузнаваемости Басты

Москва, 10 октября. Известный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) удивил поклонников фотографией, на которой изображено его располневшее до неузнаваемости лицо. Исполнитель обработал фото с помощью специального фильтра и опубликовал его в своем Instagram.

Вакуленко часто веселит свою аудиторию разными снимками. На этот раз музыкант захотел показать фанатам, как бы он выглядел, если бы набрал пару десятков лишних килограммов.

«Люблю пожрать», — подписал снимок рэпер.

Импровизация певца пришлась по душе фолловерам, которые с удовольствием ее поддержали и принялись упражняться в остроумии в комментариях к посту.

«Новый солист группы «Руки Вверх», — предположил фанат. «Стас Михайлов на максималках», — заявил другой. «Когда приехал от бабушки после каникул», — повеселился поклонник рэпера.

Нашлись и те, кого не на шутку испугали внезапные перемены во внешности Вакуленко.

«Василий, это вы?! Вы тут загримированы? Не пойму, в чем подвох», — недоумевал один из фолловеров.

Однако Вакуленко поспешил успокоить поклонников и опубликовал оригинальное селфи. Фанаты облегченно выдохнули — предыдущее фото оказалось просто шуткой артиста.