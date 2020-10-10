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Фанатов испугало фото располневшего до неузнаваемости Басты

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Фанатов испугало фото располневшего до неузнаваемости Басты

Москва, 10 октября. Известный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) удивил поклонников фотографией, на которой изображено его располневшее до неузнаваемости лицо. Исполнитель обработал фото с помощью специального фильтра и опубликовал его в своем Instagram.

Вакуленко часто веселит свою аудиторию разными снимками. На этот раз музыкант захотел показать фанатам, как бы он выглядел, если бы набрал пару десятков лишних килограммов.

«Люблю пожрать», — подписал снимок рэпер.

Импровизация певца пришлась по душе фолловерам, которые с удовольствием ее поддержали и принялись упражняться в остроумии в комментариях к посту.

«Новый солист группы «Руки Вверх», — предположил фанат.

«Стас Михайлов на максималках», — заявил другой.

«Когда приехал от бабушки после каникул», — повеселился поклонник рэпера.

Нашлись и те, кого не на шутку испугали внезапные перемены во внешности Вакуленко.

«Василий, это вы?! Вы тут загримированы? Не пойму, в чем подвох», — недоумевал один из фолловеров.

Однако Вакуленко поспешил успокоить поклонников и опубликовал оригинальное селфи. Фанаты облегченно выдохнули — предыдущее фото оказалось просто шуткой артиста.

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