Эксперты выяснили, как россияне готовятся к отпуску

Москва, 10 октября. Эксперты онлайн-сервиса для планирования путешествий выяснили, как россияне готовятся к отпуску. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Так, в результате опроса выяснилось, что 30% путешественников всегда заранее готовятся к отдыху, 40% стараются так поступать, а 9% очень тщательно продумывают только длительные поездки.

Находятся и такие, кто предпочитает ездить куда-то без подготовки. Почти 20% респондентов практически не готовятся к отпуску, объясняя это тем, что в путешествии им нравятся спонтанность и свобода действий.

У 22% опрошенных в принципе не получается подготовиться к отдыху заранее из-за высокой загруженности на работе. 7% россиян просто не любят ничего планировать.

Чаще всего туристы изучают информацию о том месте, в которое они едут (66%), еще 63% заранее покупают билеты на поезд или самолет, а 60% россиян привыкли заранее бронировать отели. Что касается планирования поездки, то треть опрошенных составляют подробный маршрут путешествия. Билеты в музей покупает каждый десятый.

29% опрошенных предпочитают перед отпуском обязательно завершить все дела на работе.

Многие респонденты подчеркнули, что перед отпуском стремятся уделить как можно больше времени своему внешнему виду. Так, 25% опрошенных обновляют гардероб или меняют имидж, а 13% приводят себя в желаемую физическую форму.

Ранее пресс-служба столичного комитета по туризму сообщила, что Москва стала самым востребованным направлением для семейного туризма минувшим летом.