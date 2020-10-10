Путин отреагировал шуткой на опоздание Жириновского на совещание

Москва, 10 октября. Президент России Владимир Путин был вынужден ждать главу ЛДПР Владимира Жириновского для проведения онлайн-совещания. Российский лидер отнесся к этому с юмором, подшутив над партийным руководителем, сообщает один из Telegram-каналов.

Глава государства попросил позвать Жириновского. Вероятно, лидер либерал-демократической партии решил подкрепиться перед совещанием.

«Вот и подъехал. Решил перекусить, и правильно», — прокомментировал Путин опоздание Жириновского.

Стоит напомнить, что опоздавший Жириновский известен своими громкими заявлениями. Недавно лидер ЛДПР делился способами борьбы с коронавирусом. По его мнению, наиболее эффективным средством является вакцинация.

Жириновский подчеркнул, что даже протекание болезни в легкой стадии вовсе не означает, что человеку потом не угрожают более серьезные отложенные последствия.

Высказался партийный лидер и за минимизацию физических контактов. Говоря про карантинные меры, парламентарий посчитал «дачную» самоизоляцию наиболее оптимальной. Он поддержал тех, кто на время пандемии уезжает за город. Депутат счел это эффективным социальным дистанцированием.