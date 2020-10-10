Названы лучшие продукты для набора мышечной массы

Москва, 10 октября. Названы лучшие продукты для наращивание мышечной массы и поддержания жирового баланса, передает турецкое издание Sabah.

Отметим, что перечисленные в списке продукты являются дополнением к физическим нагрузкам и тренировкам.

В перечень вошли бананы — они питательны, но содержат много сахара. Лосось будет полезен тем, кто совершенствует рельеф тела. Творог пригодится из-за высокого содержания белка. Ананасы расщепляют белок и уменьшают воспаление мышц после тренировок. Их можно употреблять во время завтрака, после тренировки или между приемами пищи. Обязателен к употреблению овес, так как содержит много клетчатки, витаминов, протеина и минералов. Для ускорения метаболизма необходимо есть рыбий жир. Сладкий картофель содержит ряд полезных веществ — витамины А и С, а также калий, рибофлавин, медь, пантотетическую и фолиевую кислоты. Миндаль содержит в себе белки, жиры и витамин Е, а также обладает антиоксидантными свойствами. Из-за фитоэкдистероидов шпинат положительно влияет на рост мышц. Поможет снять усталость после тренировок шоколадное молоко.

Ранее были названы продукты, особенно вредные во время пандемии. Специалисты не советует есть жареную еду, фастфуд и консервы. Врачи призвали больше потреблять витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и зелени. Эксперт посоветовала больше есть рыбу, морепродукты, молочные продукты и птицу. Также необходимо пить больше жидкости.