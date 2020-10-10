Раздавленные упавшим деревом автомобили сняли на видео в Махачкале

Махачкала, 10 октября. Штормовой ветер в Махачкале вырвал из земли дерево, которое приземлилось на два припаркованных неподалеку автомобиля. Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении ФАН.

Стоит отметить, что 10 октября в столице Республики Дагестан разыгралась непогода. По данным регионального МЧС, скорость ветра в Махачкале достигает 25 метров в секунду. Сильные порывы срывают крыши домов и валят деревья не только на замелю, но и на припаркованные на улице автомобили.

В спасательном ведомстве уточнили, что часть крыши дома снесло на улице Северо-Осетинской. Кровля повисла на высоковольтных проводах. МЧС Дагестана бросило силы на ликвидацию последствий стихии.