Патриарх Кирилл получил результаты теста на коронавирус

Москва, 10 октября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сдал тест на COVID-19. Результат оказался отрицательным. Об этом сообщает ТАСС.

Результаты теста озвучил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Патриарх чувствует себя хорошо», — отметил представитель РПЦ.

Митрополит Иларион отметил, что, несмотря на отрицательный результат, в ближайшие 14 дней патриарх будет находиться на карантине.

«Правила распространяются на всех, исключений из правил быть не может, и если существует правило 14-дневного карантина, то его приходится выдерживать всем, начиная от патриарха и кончая самым скромным псаломщиком», — заявил митрополит.

Напомним, ранее патриарх сообщал, что находится на карантине после контакта с заразившимся коронавирусной инфекцией человеком.