Дуров раскрыл секреты сохранения молодости

Москва, 10 октября. Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в свой день рождения поделился с подписчиками секретами сохранения молодости. О простых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы время не властвовало над тобой, он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, главные секреты молодости заключаются в сокращении потребления алкогольных напитков и других вызывающих привыкание веществ. Кроме того, избежать старения позволяют здоровый сон в течение рабочей недели, физические нагрузки, а также умеренное потребление пищи.

Дуров признался, что сам он ест один или два раза в день. Мужчина уверен, что три и более приемов пищи негативно сказываются на здоровье. Он также советует исключить из своего рациона мясо, заменив его морепродуктами.

Основать Telegram подчеркнул, что выглядеть моложе своих лет помогут минимизация стрессов и жизнь в одиночестве. Такая модель существования позволяет отказаться от нездоровых социальных норм и пропагандирует независимость личной жизни.

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