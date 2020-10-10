Баранец озвучил три причины перекрытия Россией Керченского пролива

Москва, 10 октября. Перекрытие Россией Керченского пролива прокомментировал военный обозреватель «KP.ru» Виктор Баранец. Эксперт назвал три вероятные причины такого масштабного маневра РФ, пишет «Царьград».

В качестве первого предположения Баранец озвучил намерение России провести крупные военные учения с целью повышения боеспособности сил на Черном море. Он напомнил, что другие государства в регионе также проводят учения, например, Турция. Кроме того, закрывать район стрельб позволено нормами международного права.

Еще одной причиной может стать попытка «остудить» командование НАТО. Летом и осенью самолеты альянса неоднократно подлетали к российским границам. Натовские корабли также были замечены недалеко от Крыма. Не исключалось, что таким образом Запад «прощупывал» максимальную степень дозволенности.

Третьей причиной Баранец назвал желание РФ продемонстрировать свою мощь западным странам. Он не исключает, что Москва хочет дать альянсу четкое понимание того, какой ответ будет дан на возможную агрессию.