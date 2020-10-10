Любовница Брэда Питта ответила на критику фанатов актера

Москва, 10 октября. Любовница Брэда Питта, модель Николь Потуральски, ответила на критику фанатов актера. Ответ она опубликовала в своем Instagram.

Ранее Брэда Питта и немецкую модель сфотографировали в аэропорту Франции, после чего на Потуральски полилась критика со стороны поклонников актера. Девушку заподозрили в том, что она использует Питта, чтобы прославиться. До снимка модель была никому неизвестна. К тому же, Потуральски состоит в официальном браке, что еще больше подлило масла в огонь.

Модель долго молчала, но все-таки решила ответить на критику пользователей.

«Я просто не понимаю, что творится в голове у таких людей. Зачем вы это делаете? Какая у вас цель? Я этого не понимаю. Это очень грубо и мне жаль таких комментаторов», — написала Потуральски.

Ранее Потуральски снялась в рекламе купальников и восхитила интернет-пользователей своей идеальной фигурой. Девушка вместе с другими моделями приняла участие в съемке рекламной кампании для австралийского бренда Triangl. Для нее был выбран бирюзовый, близкий к голубому, купальник с цветами, напоминающими ромашки. Видно, что модель выглядит абсолютно естественно: у нее нет укладки и макияжа, отсутствуют также броские цвета в маникюре и педикюре. Купальник выгодно смотрится на ее стройном и загорелом теле.