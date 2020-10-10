Киевская телеведущая заявила о «незаживающей ране» из-за русского языка

Москва, 10 октября. Киевская телеведущая Мирослава Барчук рассказала о своих страданиях в украинской столице, где практически не говорили на национальном языке. Об этом пишет «Политнавигатор».

Журналистка пожаловалась, что родилась в Киеве, когда на украинском уже никто не говорил. По словам Барчук, в ее семье говорили на украинском, но отец отдал ее в русскую школу. Как пояснила телеведущая, отец считал, что ее «надо русифицировать».

«Для меня, как для многих детей из киевских интеллигентских семей, русскоязычная среда и русская школа означали двойную жизнь. Я жила в украинском художественном диссидентском мире. А выходила за пределы квартиры и оказывалась во враждебном», — заявила Барчук.

Она заявила, что для нее «это незаживающая рана». Телеведущая добавила, что ее семья жила в «кагебистском доме», так как ее отец, заслуженный артист УССР Анатолий Барчук, сыграл роль советского разведчика Ивана Кудри.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины обязал президента Владимира Зеленского говорить на украинском, а не на русском языке. Решение было принято по итогам рассмотрения иска от гражданина, который просил признать противоправным общение Зеленского на русском языке в ходе форума iForum-2019.