Харламов высмеял Асмус и показал, как выглядит его «настоящая любовь»

Москва, 10 октября. Известный юморист Гарик Харламов в эфире шоу Comedy Club на канале ТНТ жестоко подшутил над актрисой Кристиной Асмус, с которой разводится, показав свою «настоящую любовь». Об этом пишет «Телепрограмма».

Шоумен принял участие в записи комедийного ролика, в котором он якобы ищет себе новую невесту. В заставке ролика говорится: «Мужчина, который этим летом стал одинок, найдет свою любовь». После этого в кадре начинают появляться «потенциальные невесты» Харламова, которые пытаются очаровать мужчину и рассказывают о своих талантах.

«Привет, меня зовут Кристина», — представилась одна из них.

«Сразу нет», — отреагировал юморист.

Вторая девушка по имени Олеся, которая заявила, что она — актриса, тоже не понравилась шоумену.

«Скоро я стану врачом, а пока — интерн», — произнесла третья «невеста».

«Вы что, издеваетесь, что ли?» — возмутился Харламов.

В четвертую претендентку артист вообще запустил розой после того, как она представилась профессиональным переводчиком с английского языка и сказала, что сейчас переводит очень интересный текст.

«После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет ему. Гарик Харламов, в новом шоу «Харластяк». Скоро на ТНТ», — произнес закадровый голос.

После этих слов в кадре появилась девушка с усиками, с которой, по всей видимости, и будет «строить отношения» юморист.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус в июне объявили о разводе после восьми лет брака. По словам актрисы, со своим супругом она расстается «без грязи, с большим уважением друг к другу». Также Асмус выразила надежду, что им удастся сохранить хорошие отношения, чтобы дальше вместе растить дочку.