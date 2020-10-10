Экс-командир ополченцев в ДНР намерен засудить Bellingcat по делу MH-17

Москва, 10 октября. Разбирательство по делу о крушении самолета рейса MH17 может ознаменоваться еще одним судебным процессом. Нидерландский журналист Макс ван дер Верфф считает справедливым, если бывший командир ополченцев ДНР Игорь Безлер подаст в суд на британское СМИ Bellingcat, пишет «ПолитРоссия».

Верфф рассказал, что его источник сообщил ему о планах бывшего командира судиться с Bellingcat. Дело может слушаться в судах РФ, а затем Нидерландов или Британии.

«Бывший командир ополченцев подает в суд на Bellingcat. Я получил эту информацию из источника, который в прошлом зарекомендовал себя как надежный. Судопроизводство начнется в российском суде, а затем в суде Великобритании или Нидерландов», — написал журналист на своей странице в Twitter.

"Former rebel commander Igor Bezler to sue Bellingcat". I received this information from a source that has been proven reliable in the past. Proceedings will first start at a Russian court, later in a UK and/or Dutch court too. #MH17

[Thread. 8 Tweets] pic.twitter.com/QxA1lgFl1j — Max van der Werff (@MaxvanderWerff) October 6, 2020

Отметим, что британское СМИ несколько раз выпускало материалы с якобы расследованием авиакатастрофы. Публикации критиковались за предвзятость и отсутствие профессионализма у авторов. Учитывая возможную связь Bellingcat с британскими властями, уже не один эксперт заявлял, что это издание стало рупором для бездоказательных обвинений.

Что касается бывшего командира отряда ополченцев, то данное СМИ напрямую связывало его с трагедией. Примечательно, что Игорь Безлер дал показания Международной совместной следственной группе (JIT), которая занимается следствием по делу о крушении лайнера. Члены JIT установили, что экс-командир никак не связан с трагедией.

Напомним, что лайнер потерпел крушение в июле 2014 года над Донбассом. Жертвами стали 298 человек, которые были в салоне. Нидерландские власти утверждали, что в самолет попала ракета из ЗРК «Бук». Российская сторона предоставила документальные подтверждения того, что боеприпас, о котором твердили Нидерланды, был изготовлен в СССР и отправлен в воинскую часть на территории Украины. Обратно на российскую территорию ракету не завозили.