Москва, 10 октября. Разбирательство по делу о крушении самолета рейса MH17 может ознаменоваться еще одним судебным процессом. Нидерландский журналист Макс ван дер Верфф считает справедливым, если бывший командир ополченцев ДНР Игорь Безлер подаст в суд на британское СМИ Bellingcat, пишет «ПолитРоссия».

Верфф рассказал, что его источник сообщил ему о планах бывшего командира судиться с Bellingcat. Дело может слушаться в судах РФ, а затем Нидерландов или Британии.

"Former rebel commander Igor Bezler to sue Bellingcat". I received this information from a source that has been proven reliable in the past. Proceedings will first start at a Russian court, later in a UK and/or Dutch court too. #MH17

