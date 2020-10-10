Бузова записала трек о несчастной любви

Москва, 10 октября. Новый трек Ольги Бузовой привлек к себе внимание поклонников не только красотой мелодии, но и драматичностью. Многие фанаты пришли к выводу, что песня о несчастной любви может быть связана с текущими отношениями знаменитости. Об этом пишет «СтарХит».

Ольга Бузова продолжает покорять отечественный музыкальный олимп с помощью новых композиций. На этот раз в свет вышел трек под названием «Ненормальный вейб». По словам исполнительницы, она сама была тронута текстом, пропитанным печалью. Звезда в очередной раз спела о любви, которой нет. Парень и девушка пытаются найти гармонию, однако все их попытки заканчиваются неудачами и приводят к новым мучениям.

«Эта песня о том, как нужно достойно уходить, уметь ставить точку. Если вам плохо вместе, не нужно продолжать», — объяснила смысл композиции Бузова.

Опубликованная песня сразу же сопровождалась клипом, причем также достаточно чувственным. Съемка проводилась в тире, где Ольга танцевала и пела одновременно. Как заметили зрители, их впечатлило произведение, однако при этом они начали беспокоиться за певицу. Многие пришли к мысли, что трек может быть связан с отношениям между Бузовой и репером Давой, однако выразили надежду на то, что у звездной пары все хорошо.

Не так давно СМИ сообщили о слухах, касающихся звездной пары и назревшем кризисе отношений. Согласно сообщениям различных источников, популярность сделала Даву достаточно надменным. Однако Бузова заверяет фанатов, что на самом деле у нее в отношениях все хорошо.

Недавно певица также ошеломила подписчиков достаточно смелым заявлением. Как сообщалось ранее, Бузова рассказала о своем намерении начать заниматься спортом и выйти на боксерский ринг.