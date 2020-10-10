Екатерина Волкова рассказала о реакции на смерть Бориса Клюева

Москва, 10 октября. Актриса Екатерина Волкова рассказала о реакции на смерть ее коллеги Бориса Клюева, пишет StarHit.

Волкова снималась с Клюевым в сериале «Воронины», который стартовал в 2009 году и был закрыт в 2019 году. Соответственно, актриса сотрудничала с умершим артистом на протяжении десяти лет и после закрытия сериала продолжала общение.

«Уже 40 дней, а кажется, что только вчера мне позвонили и сказали, что вас больше нет. Физически нет, а в душе, в мыслях, в воспоминаниях вы будете со мной всегда. И не только со мной, с миллионами ваших поклонников. Не было ни дня, чтоб я о вас не думала, даже сейчас, на гастролях зрители передавали привет вам, осекались и плакали», — рассказала Волкова.

Актриса заявила, что за 11 лет знакомства Клюев стал для нее не просто другом, а «отцом».

«Следите там за всей нашей-вашей Воронинской семьей, я была счастлива эти 11 лет называться вашей дочерью», — рассказала актриса.

Борис Клюев скончался от рака легких в начале сентября 2020 года. Диагноз ему поставили несколько лет назад. Все это время Клюев лечился и продолжал работать актером.

По мнению медиков, актер слишком долго игнорировал симптомы заболевания и обратился к врачам. За это время болезнь стала неизлечимой, и доктора могли лишь облегчить страдания Клюева.

Ранее Екатерина Волкова выложила последнее видео со съемок «Ворониных». Пользователи присоединились и выразили сочувствие в связи со смертью талантливого деятеля кино.